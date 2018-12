Scarichi fognari irregolari, controlli nel centro lericino

Golfo dei Poeti - Proseguono a Lerici i controlli sugli scarichi fognari irregolari. In questi giorni nel 'mirino' dell'amministrazione ci sono le zone di Piazza Garibaldi e Via Petriccioli. "Un'attività integrativa rispetto ai controlli già effettuati in passato - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo -. Stiamo verificando in modo puntuale, edificio per edificio, per rilevare le irregolarità. Ci sono purtroppo alcuni casi di mancato allacciamento alle condotte. Ci siamo attivati per le procedure di regolarizzazione".