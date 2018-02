Scarichi fognari in mare, multa salata in pieno centro a Lerici

La Capitaneria di porto, la Municipale e i tecnici Acam sono risaliti ai responsabili di uno scarico abusivo nel canale Carbognano.

Golfo dei Poeti - Un’intera colonna di scarico delle acque reflue nere che scaricava direttamente nella condotta delle acque pluviali confluenti nel canale Carbognano, e da qui in mare. E' l'esito dei controlli svolti dalla Capitaneria di Porto della Spezia, dagli agenti della Municipale di Lerici e dai tecnici Acam nell'ambito delle verifiche in corso sulla regolarità di alcuni degli allacci fognari urbani, per prevenire l’inquinamento dei canali e quindi del mare.



Ad essere controllato, in questo caso, uno stabile con più appartamenti, situato nei pressi di Piazza Garibaldi, nel cuore di Lerici. Nei confronti del proprietario dell’immobile, a seguito degli esiti del controllo, è stato notificato un verbale di accertamento amministrativo con relativa sanzione compresa tra un minimo di 6mila a un massimo di 60mila euro.

I controlli, che hanno permesso di risalire a tale irregolarità, sono stati eseguiti con l’uso del tracciante, liquido colorato fluorescente immesso nelle tubature per individuare eventuali perdite.



Dalla fine dell’estate sono stati effettuati circa 50 controlli che hanno interessato abitazioni ed esercizi commerciali ricadenti in tutte le frazioni appartenenti al territorio comunale di Lerici (da San Terenzo a Tellaro).

L'ultimo verbale staccato si va infatti ad aggiungere ad altri due, accertati nel più recente periodo, sempre di natura amministrativa in quanto relative al mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico.

I controlli continueranno sistematicamente anche nei prossimi mesi, per garantire il più possibile la tutela e il rispetto dell’ambiente.