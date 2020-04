San Terenzo piange Guarini, un'istituzione dallo stile unico

Golfo dei Poeti - San Terenzo e l'intera comunità lericina piangono Guido Guarini, spentosi nelle scorse ore all'età di 80 anni. Noto e benvoluto, Guarini era una figura attivissima e presente, sempre pronto ad adoperarsi per il bene del paese. “Un colpo tremendo, è stato un motore della comunità santerenzina. Un amore smisurato per il paese e uno stile unico nel suo genere”: così l'ha ricordato l'ex assessore Michele Fiore. “Con Guido Guarini c'era un bellissimo rapporto sin da quando ero assessore – osserva l'ex sindaco Emanuele Fresco -. Una persona molto attenta alla vita sociale e culturale del paese, sempre pronta a segnalare con gentilezza eventuali criticità. Grandi la sua attenzione per gli altri e il piacere di partecipare alle varie iniziative del territorio. Sarà sempre nei nostri cuori”. Non è mancato il ricordo della Borgata santerenzina (“Ciao Guido, ti volevamo tutti bene”), né, attraverso i social, quello di tanti lericini che hanno conosciuto e apprezzato Guarini. C'è chi lo ricorda piacevolmente per aver navigato insieme, chi per i momenti condivisi insieme al Comitato di frazione; tutti, di fatto, per la disponibilità, la cortesia e la battuta pronta. “Amavi il nostro paese come pochi altri – ha scritto il dottor Paolo Ghigliazza della farmacia sul lungomare -, ti sei adoperato, partecipando a tutte le manifestazioni di qualsiasi tendenza politica, affinché tutto fosse un successo. Non potendoti accompagnare all’ultima 'residenza' ti ricordo da casa, dove siamo reclusi, con le lacrime agli occhi”. Dalla comunità le condoglianze alla moglie Marisa e a tutti i famigliari.



N.R.