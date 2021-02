San Terenzo, passeggiata Marinella interdetta per lavori sulla parete

Golfo dei Poeti - Transito pedonale vietato sul tratto di passeggiata, appositamente delimitato e segnalato, in prossimità dell'accesso alla spiaggia pubblica della Marinella di San Terenzo; vietato anche il corrispondente tratto di scogliera. Lo stabilisce un'ordinanza della Municipale lericina in vigore da ieri, sabato 6 febbraio, fino a domenica 14 febbraio compresa. Un provvedimento resosi necessario per poter dar seguito ai lavori di manutenzione del sistema di ritenuta delle reti contenitive della parete soprastante. (foto di repertorio)