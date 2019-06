Salta la fogna, stop precauzionale alla balneazione

Golfo dei Poeti - Divieto temporaneo di balneazione a Porto Venere nelle spiagge Olivo Ponte Ferrari e II Traversa Olivo, che comprendono gli stabilimenti balneari Sporting Beach e Le Terrazze di Porto Venere. A sancirlo un'ordinanza diramata oggi dal sindaco portovenerese Matteo Cozzani in seguito alla nota con cui l'ufficio locale marittimo della Capitaneria di porto ha comunicato al primo cittadino la notizia di uno sversamento a mare di liquami dovuto alla rottura di una condotta fognaria di Acam acque nella zona, appunto, dell'Olivo. “L'evento – si legge nell'ordinanza – potrebbe aver causato la perdita temporanea dei requisiti necessari per la balneabilità” dei tratti di spiaggia prima menzionati.



Il divieto di balneazione sarà in vigore, si spiega nell'atto, fino a quando non sarà riparata la tubatura. Sarà altresì necessario, ultimati i lavori, fare un campionamento e avere esito confortante. Palazzo civico ha ritenuto “opportuno adottare in via d'urgenza tutti gli accorgimento atti a prevenire ogni possibile fonte di pericolo al fine della salvaguardia della pubblica salute interdicendo in via preventiva e precauzionale la balneazione”, si legge ancora nell'ordinanza vergata da Cozzani.



(Nella foto di repertorio, la spiaggia dell'Olivo)