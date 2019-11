Rubano l'auto allo studioso Tonelli: "Pronto a ricompensare i ladri se me la riportano"

Golfo dei Poeti - Disavventura per Angelo Tonelli, studioso e poeta lericino le cui pubblicazioni godono di fama internazionale. Tonelli, grande animatore di manifestazioni culturali quale Mythoslogos, ha annunciato attraverso i social network il furto della sua automobile, che era posteggiata davanti all'ingresso dell'Arthena, sopra San Terenzo. Si tratta di una vecchia Lancia Libra grigia targata BS319TL. "Contiene libri, vestiti e un computerino di nessun valore - ha scritto Tonelli - Sarò grato a chi me la segnalasse. Massima compassione per i ladruncoli che ovviamente ringrazierei con ricompensa se me la riportassero". Un appello dai contenuti davvero non comune.