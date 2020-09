Ruba uno scooter a un giovane genovese calato a Porto Venere

Golfo dei Poeti - La stazione carabinieri di Porto Venere ha deferito alla Procura della Repubblica spezzina un 20enne residente alla Spezia, incensurato, che nella giornata di venerdì 21 agosto ha rubato uno scooter 200 di cilindrata ad un giovane di Genova che lo aveva lasciato regolarmente parcheggiato dinanzi al porticciolo, nel centro di Portovenere.

Le indagini si sono sviluppate grazie alla visione di alcune immagini, tratte dal sistema di videosorveglianza comunale, attraverso le quali i militari sono risaliti alle targhe di un paio di motocicli i cui possessori, ritenuti coinvolti nel furto, successivamente sono stati ascoltati in caserma.

Tale serrata attività ha consentito di stringere il cerchio dei sospetti intorno alla figura di un ragazzo del capoluogo che frequenta Porto Venere. Il giovane, domenica scorsa, si è presentato spontaneamente presso la Stazione Carabinieri di Portovenere ammettendo di essere la persona che i militari stavano cercando. Fornendo la sua collaborazione ha consegnato le chiavi dello scooter rubato indicando il luogo ove era stato nel frattempo posizionato, ovvero alla Spezia in Viale Fieschi, permettendo così di recuperarlo, ancora in buone condizioni, e restituirlo all’avente diritto. La sua fattiva disponibilità, tuttavia, non gli ha evitato di essere denunciato per furto aggravato sebbene i Carabinieri, nel rapportare i fatti all’A.G., non potranno non tenerne conto.