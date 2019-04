Rischia di affogare a San Terenzo. Diciassettenne rimane in prognosi riservata

Golfo dei Poeti - Rimane in prognosi riservata il 17enne che ieri pomeriggio si è sentito male, dopo un bagno in mare a San Terenzo. il sindaco Leonardo Paoletti ha parlato dell'epidosio durante la conferenza stampa di presentazione della Giornata del Mare che si terrà l'11 aprile che coinvolgerà i comuni della Spezia, Ameglia, Lerici e Porto Venere.

"Sappiamo che le cose per il ragazzo - ha dichiarato Paoletti durante la presentazione - che ieri si è sentito male a San Terenzo potrebbero andare per il meglio. E colgo l'occasione per ringraziare la Capitaneria di porto che ieri era presente".

Da fonti dell'ospedale si confermerebbe che le condizioni dell'adolescente rimangono gravi e in costante osservazione. Il ragazzo ieri era con alcuni amici sul litorale e stava passando un pomeriggio con gli amici e dopo una partitella "da spiaggia" si è buttato in acqua per rinfrescarsi. L'adolescente però non sapeva nuotare e quindi ha rischiato di affogare. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e ci sono volute due ore di manovre rianimatorie per strapparlo alla morte.