Golfo dei Poeti - Disavventura per una turista sulla passeggiata della Venere Azzurra a Lerici. La donna stava passeggiando quando il piede le è inavvertitamente finito in un tombino danneggiato al quale mancava. Per liberarla sono arrivati i Vigili del fuoco e i soccorritori. La donna, 70 anni, è rimasta con il piede incastrato ed è stata portata in ospedale per le cure del caso.



(foto: repertorio)