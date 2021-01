Rilievi per un incidente, chiuse per due ore le gallerie tra Spezia e Lerici

Golfo dei Poeti - Salt comunica che, per l’esecuzione di un sopralluogo per attività di polizia giudiziaria relative ad un incidente, il collegamento A15 tra La Spezia e Lerici sarà inagibile dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di domani, giovedì 14 gennaio 2021. Si tratta, in altre parole, delle gallerie di collegamento tra il capoluogo e Lerici. La chiusura del collegamento sarà preavvisata con pannelli a messaggio variabile, con segnaletica temporanea sull’itinerario interessato. Gli utenti potranno usare l’itinerario alternativo attraverso via Valdilocchi e viale S. Bartolomeo / SP331.