Rapine a mano armata risalenti a quindici anni fa, dovrà scontare sette anni di carcere

Golfo dei Poeti - A suo carico pendeva un ordine di carcerazione conseguente al passaggio in giudicato di più condanne per una serie di rapine a mano armata commesse tra il 2005 ed il 2006 nelle province di Vercelli e Novara. Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Lerici lo hanno rintracciato ed arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Novara. L’uomo, un operaio 47enne originario del Piemonte ma dimorante a Lerici, già conosciuto alle forze dell’ordine per aver commesso altri reati contro il patrimonio ed in materia di armi, risultava destinatario di un provvedimento di arresto emesso dal Giudice di Novara a seguito del passaggio in giudicato di pene definitive e condanna complessiva a sette anni e tre mesi di reclusione, per una serie di reati commessi in concorso con altri complici. Ieri è stato rintracciato dai militari che, dopo le formalità di rito in caserma, lo hanno accompagnato in carcere alla Spezia, dove dovrà scontare la pesante pena a cui è stato condannato.