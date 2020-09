Golfo dei Poeti - Traffico bloccato a Lerici, in Via Matteotti, per il parziale distacco di un ramo di un albero del giardino di un'abitazione privata, all'altezza della canonica della chiesa di San Francesco. La fronda si è accomodata in strada congelando la circolazione. Nessuno fortunatamente si è fatto male. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo a segare il ramo pericolante in modo da ripristinare la situazione nella sua normalità.