Quest'estate l'ordinanza 'antifesta', ora l'abuso edilizio

Nel mirino un locale di San Terenzo.

Golfo dei Poeti - Gli occhi del Comune di Lerici tornano sul bar di Via Matteotti a San Terenzo giù finito al centro dell'attenzione la passata estate per delle feste ritenute off limits (QUI). Ora arriva la segnalazione di un abuso edilizio: la Polizia municipale ha infatti rilevato una struttura abusiva in anodizzato e vetro, ancorata a una pedana e sormontata da una copertura in materiale plastico. Questo è quanto viene riportato nel report sull'attività edilizia relativo al mese di dicembre 2018. Gli accertamenti hanno originato la comunicazione di una notizia di reato alla Procura e l'avvio di un procedimento amministrativo.