Prove di carico sul ponte, chiude la Strada provinciale 331

Golfo dei Poeti - Lunedì 2 dicembre dalle 10 fino al completamento delle operazioni sarà sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia sulla Strada Provinciale 331 in località Bagnola, a Lerici. Il provvedimento si rende necessario per effettuare la prova di carico statica sul Ponte di Bagnola – strada comunale Via G. Vassalle, che passa sopra la provinciale. Le prove, come comunicato dall'assessore Russo via social network, dovrebbero concludersi attorno alle 15.00, consentendo per quell'ora il ripristino della viabilità.

Il percorso alternativo nelle ore di stop sarà la strada litoranea tra gli abitati di San Terenzo e Lerici.