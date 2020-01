Prove di carico sul ponte, chiude la Sp 331 a Bagnola

Previste cinque ore di stop per il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici informa che domani, 8 gennaio, dalle ore 10 a fine attività prevista per le 15 circa, la viabilità sulla Strada provinciale 331 in prossimità della località Bagnola sarà interdetta in entrambi i sensi di marcia. "Un provvedimento necessario per consentire le prove di carico del ponte necessarie nell’ambito del progetto di consolidamento e manutenzione dello stesso. Il traffico verrà deviato sul lungomare, in loco verrà predisposta opportuna segnaletica. Tale attività era stata programmata per il 2 dicembre ma è stata rinviata a causa maltempo", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo.