Pozzale trasformato in una discarica di rifiuti

Scovato deposito incontrollato derivanti dall’abbattimento di un manufatto abusivo: punito il trasgressore, rischia una sanzione fino a 6000 euro.

Golfo dei Poeti - Nell’ambito dell’attività di controllo ambientale, svolta quotidianamente dalla Capitaneria di Porto della Spezia sul territorio, il personale militare ha accertato la presenza, al Pozzale sull’Isola Palmaria, un deposito incontrollato di

rifiuti derivanti dall’abbattimento di un manufatto abusivo. Un'area evidentemente di riconosciuto pregio naturalistico e paesaggistico, peraltro a pochi metri dal mare. I militari operanti hanno immediatamente proceduto al sequestro dell’area, di circa 200 metri quadrati al fine di evitareuno smaltimento illegale dei predetti rifiuti. Con l’ausilio tecnico del personale dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente ligure, è stata appurata la natura pericolosa di alcuni di tali rifiuti, contenenti fibre di amianto.



In seguito all’attività d’indagine svolta per identificare gli autori dell’illecito, è stato elevato nei confronti del trasgressore un verbale amministrativo, che prevede una sanzione pecuniaria fino a 6000 euro, per la violazione della normativa in materia di rifiuti. Sono stati immediatamente informati gli Enti competenti per avviare le procedure di

ripristino dello stato dei luoghi, tramite il corretto smaltimento dei rifiuti e la bonifica del sito.