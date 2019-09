Porto Venere, rilevati abusi edilizi allo stabilimento Le Terrazze

Golfo dei Poeti - Errato posizionamento di arredi e cabine per bagnanti nonché della scala di accesso al piano seminterrato, adibito a bar, un cancello di troppo e occupazione di area demaniale con manufatti di difficile rimozione quali un muro in pietra, un'area pavimentata con cabine per la clientela e porzioni di terrazze delimitate da muretti in pietra. Questo il menù dell'illecito edilizio rilevato a Porto Venere allo stabilimento balneare Le Terrazze, che fa capo alla Società Immobiliare Lido di Porto Venere srl, con sede all'Olivo. Il problema sta sia nella difformità di alcuni interventi rispetto al titolo edilizio rilasciato, sia, come detto, all'occupazione di area demaniale con impianti non facilmente rimuovibili. Tutte grane sanzionabili, nel secondo caso in virtù del Codice della navigazione.



Come si legge nel report mensile relativo al controllo dell'attività edilizia nel territorio comunale di Porto Venere, al momento non ci sono ordinanze di demolizione e ripristino dei luoghi e in data 31 agosto è stata aperta una procedura per scandagliare i contorni dell'abuso edilizio e arrivare a eventuali sanzioni. Di quello che al momento viene ritenuto in abuso è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica della Spezia, al Controllo illeciti edilizi della Provincia e, tramite la Prefettura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.