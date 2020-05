Porto Venere, in nottata la fine dei lavori: la circolazione ritornerà regolare

Golfo dei Poeti - E' stato causato dal protrarsi di una fuoriuscita dei liquami della vecchia rete fognaria il crollo di una parte della soletta in Via Olivo, a Porto Venere, dove si è aperta una profonda voragine che ha imposto il blocco della circolazione e l'istituzione del senso unico contrario rispetto al senso di marcia abituale.

Nel corso delle prossime ore verrà completato l'intervento di installazione di nuove tubazioni per la fognatura in corso a pochi metri dal punto del cedimento.

"Nel corso della notte - dichiara a CDS il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani - contiamo di poter vedere finito il lavoro e di poter riportare il traffico veicolare sul tratto di strada interessato dai lavori della nuova fognatura. Poi procederemo al ripristino dell'intera sede stradale".