Porto Venere, divieto di balneazione 'dimezzato'

Golfo dei Poeti - Mercoledì scorso il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani ha firmato un'ordinanza con cui vietava la balneazione nelle spiagge Olivo Ponte Ferrari e II Traversa Olivo, che comprendono gli stabilimenti balneari Sporting Beach e Le Terrazze di Porto Venere .Un provvedimento adottato in seguito alla segnalazione, da parte di alcuni cittadini, di sversamenti di liquami in mare nella zona di Via dell'Olivo all'altezza del numero civico 385. Il sopralluogo della Polizia municipale seguito alla segnalazione aveva confermato il problema ed era intervenuta anche Acam per porre rimedio alla situazione.



Ora, in seguito agli esiti favorevoli delle analisi effettuate da Arpal in zona Olivo Ponte Ferrari, per questo tratto, con ulteriore ordinanza Cozzani, ha tolto il divieto di balneazione, che invece permane in via precauzionale per la II Traversa Olivo in attesa dell'esito di ulteriori campionamenti Arpal.



(immagine di repertorio)