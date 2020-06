Pienone a Lerici, multe ai parcheggiatori selvaggi

Golfo dei Poeti - Territorio lericino sold out oggi pomeriggio. Tanta gente, vivace lavoro per le attività e spiagge affollate nel rispetto delle distanze anti Covid 19. “Il sistema sta funzionando bene, se non lo avessimo adottato avremmo rischiato di dover chiudere. Da metà settimana gli steward avranno la loro postazione definitiva, cosa che migliorerà ulteriormente il funzionamento dei sistema adottato”, spiega il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. E se è stata una domenica di grande afflusso, è stata anche una domenica di multe. Ne sono state vergate parecchie, sia a Lerici, sia a San Terenzo, sia a Fiascherino. Una parte è scattata su segnalazioni di autisti dei mezzi pubblici, i quali non riuscivano a passare per colpa di auto indebitamente posteggiate. Tuttavia non è servito procedere con rimozioni e i mezzi, col verbale sotto il tergicristallo, sono stati spostati dai proprietari destati dai fischietti della Municipale.