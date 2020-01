Partigiano per sempre, Anselmo Vivoli se n'è andato

Golfo dei Poeti - Anselmo Vivoli se n'è andato. L’ultimo dei sei ragazzi delle Grazie che, durante il mese di Aprile del 1945, come avevano fatto altri paesani in precedenza, salirono ai monti per combattere il nazifascismo e contribuire alla Liberazione dell’Italia. Con grande sensibilità, ha tramandato una preziosa memoria registrata nella quale descrive l’arresto e la crudele esecuzione alla Spezia di quattro dei giovanissimi patrioti. Anselmo, con quella intervista, organizzata dall’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, in collaborazione con l’ANPI del Comune di Porto Venere, ha voluto sottolineare soprattutto la carica ideale e unitaria che era stata alla base di quella scelta coraggiosa, nonché raccontare la sua rocambolesca fuga verso le cave del Muzzerone per sfuggire alla furia selvaggia dei fascisti spezzini. Nel rivivere quel dramma, Anselmo ricordava con comprensibile emozione i suoi amici più sfortunati, ma voleva anche sottolineare l’orgogliosa condivisione di quei valori di Libertà e Democrazia a cui allora aspiravano tanta parte delle giovani generazioni vessate, umiliate e distrutte nell’anima. I suoi occhi brillavano quando si parlava del fatto che quei valori e quei principi erano stati sanciti nella nostra Costituzione, ma che occorre sostenerne sempre la reale applicazione. Grazie ad Anselmo, a tutti i Patrioti e Partigiani per i sacrifici compiuti e per il loro insegnamento. I funerali si svolgeranno martedi 7 alle ore 15 presso chiesa delle Grazie