Otto giorni di disagi alla viabilità per allacciare Tellaro al depuratore

tutto ok per i pedoni

tutto ok per i pedoni

Golfo dei Poeti - Si comunica che, in occasione dell'intervento di allaccio fognario del centro storico di Tellaro al depuratore di Camisano, la viabilità subirà le seguenti modifiche straordinarie: da martedì 22 fino a mercoledì 30 ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 18:30, sarà interdetto il transito veicolare e la sosta nel tratto compreso tra Piazza Rainusso e il civico n° 21 di via Fiascherino, esclusi sabato e domenica. Nel tratto compreso tra il civico n°21 e via Lawrence sarà istituito un senso unico alternato. Gli autobus, nelle fasce orarie oggetto di modifica alla viabilità, arriveranno fino all’incrocio tra Via Fiascherino e Via Lawrence. La viabilità pedonale si svolgerà in maniera regolare.