Operaio irregolare, pizzicato dai carabinieri mentre è al lavoro

Golfo dei Poeti - Nel corso di un controllo ad un cantiere edile, nella frazione di Pugliola, i carabinieri di Lerici hanno sorpreso un muratore di 34 anni, privo del permesso di soggiorno, mentre stava lavorando sull’impalcatura di un edificio privato. Il muratore albanese, assunto da un’impresa edile toscana pur essendo irregolare sul territorio nazionale, stava lavorando su un’impalcatura risultata non conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, peraltro priva di parapetto che impedisca la caduta nel vuoto ed ingombra di macerie e materiali che impedivano il regolare transito degli operai.



L’attività dei militari si è conclusa con la denuncia a piede libero, alla Procura della Repubblica della Spezia, sia per il muratore albanese, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sia del datore di lavoro, in relazione alla normativa sull’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per aver impiegato l’operaio edile nonostante fosse irregolare in Italia ed in condizioni di sicurezza alquanto rischiose per se e per gli altri operai del cantiere.