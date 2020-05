Novantuno anni, cade nella scarpata: miracolosamente illeso

Golfo dei Poeti - Un grande sospiro di sollievo quello che hanno tirato i vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia, quando sono arrivati in fondo alla ripida scarpata in cui era cascato un anziano agricoltore. L'uomo, 91 anni compiuti, non aveva più di qualche graffio. L'incidente è avvenuto in località Lerici nel Comune di Levanto, dove c'è un distaccamento dei pompieri che ha dovuto avvertire i colleghi del capoluogo e i loro mezzi per riuscire a raggiungere il luogo dove l'anziano era finito mentre stava lavorando i campi.

I vigili del fuoco hanno dovuto calarsi con delle scale, poi hanno usato la preparazione in campo alpinistico per approntare un paranco e riportare il ferito sulla strada. Una volta giunti sulla strada, l'anziano è stato comunque affidato alle cure del personale della Croce Rossa Italiana di Levanto per i necessari controlli sanitari. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Levanto.