Notturna di Sant'Erasmo, a Lerici scattano le modifiche alla viabilità

Golfo dei Poeti - Venerdì 12 luglio, dalle 20.30 alle 23, in occasione della gara podistica "Notturna di Sant'Erasmo" che si svolgerà nel territorio comunale di Lerici, sarà istituito il divieto di transito veicolare in: Via Biaggini, Via Mantegazza, Via XX Settembre, Via Vassale, Via Militare, Loc. tre Strade, Via Pozzuolo, Via Falconara, Via Pianelloni, Via Bagnara, Via Garibaldi e Via Matteotti di San Terenzo. Senso unico alternato nel tratto stradale della SP 331, denominato Via degli Scoglietti, tra la rotatoria di Bagnara e l'intersezione con Via Bagnara.

Divieto di sosta, dalle 18 alle 24, in Via Biaggini nel MotoPark fronte Hotel Shelley.



E' inoltre istituito il divieto di transito pedonale e carrabile in Via Vecchia, nel tratto stradale compreso tra il civico 7 e il civico 9, fino al giorno 14 luglio.