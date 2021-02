Non solo Milan, Lerici vuole evitare un weekend di assembramenti

Considerato che la comitiva rossonera soggiorna in zona. già dalla giornata odierna, via Doria e via Carpanini saranno interdette al transito pedonale. Ecco i divieti di domenica.

Golfo dei Poeti - Domani, domenica 14 febbraio 2021, dalle 10 alle 17, sarà disposto il divieto di transito veicolare nella porzione di lungomare compreso tra l’inizio di via Biaggini e la residenza Belvedere di San Terenzo, garantendo il passaggio dei veicoli dei residenti e degli aventi diritto. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta lungo via Biaggini. L'ordinanza sindacale è emessa al fine di garantire ai pedoni il più ampio spazio possibile, nel rispetto delle norme di distanziamento previste dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Già dalla giornata odierna, sabato 13 febbraio, via Doria e via Carpanini saranno interdette al transito pedonale. Il divieto è istituito al fine di prevenire il verificarsi di episodi di assembramento, in considerazione della presenza della squadra di calcio Milan nelle strutture alberghiere ubicate nella zona. L'accesso sarà consentito unicamente a chi dovrà raggiungere i luoghi di residenza o domicilio, ai clienti e al personale delle strutture ricettive e al personale della struttura militare di Maralunga.