Natale subacqueo a Tellaro, via barche e canoe

Golfo dei Poeti - La sera della vigilia a Tellaro andrà in scena lo storico Natale subacqueo, con la nascita del bambinello dalle acque. Per questo motivo il Comune ha emanato un'ordinanza che revoca le autorizzazioni per lo stazionamento dei natanti alla Marina tellarese dal 20 al 26 dicembre compresi. Via quindi barche, canoe e tavole da surf per consentire lo svolgimento della suggestiva natività marinara.