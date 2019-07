Naso fratturato per uno scambio di persona

Golfo dei Poeti - Parapiglia a Lerici ieri sera. Sembrava una rissa nata per futili motivi tra due giovani, invece si è trattata di una vera e propria aggressione. Condotta, a quanto pare, senza una vera ragione ma solo in virtù di uno scambio di persona. Quando i carabinieri della compagnia di Sarzana sono intervenuti in città, hanno trovato un ragazzo di 19 anni residente a Sarzana con il volto insanguinato. Un ventenne, proveniente invece dal capoluogo, lo aveva appena colpito con una ferocia tale da fratturargli il setto nasale. Avrebbe poi spiegato agli uomini dell'Arma di aver scambiato il ferito per un rivale, probabilmente in questioni amorose. L'aggressore è stato denunciato in stato di libertà, il 19enne si è rivolto al pronto soccorso per ricevere cure mediche.