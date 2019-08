Musica nei locali, un freno per tutelare 'Suoni dal Golfo'

Golfo dei Poeti - Si rinnova a Lerici l'appuntamento con l'ordinanza che viete ai pubblici esercizi di organizzare 'piccoli intrattenimenti musicali', provvedimento necessario per consentire uno svolgimento non 'inquinato' del cartellone estivo. In particolare, il sindaco Leonardo Paoletti ha emanato un'ordinanza che, a tutela dei concerti di 'Suoni dal Golfo', vieta gli intrattenimenti a Lerici (Piazza Garibaldi, Piazza Mottino, Piazza Battisti e Calata Mazzini) dalle 21.00 alle 23.00 nei giorni 15, 19 e 22 agosto e dalle 22.00 a mezzanotte per il 24 agosto, nonché a San Terenzo (Piazza Brusacà, Via Matteotti, Via Mantegazza, Rotonda Pertini) il 23 agosto dalle 22.00 a mezzanotte.