Muore Franco Canese, colonna portante della vita politica di Porto Venere

Golfo dei Poeti - Porto Venere e Le Grazie piangono una figura storica dei borghi e una colonna portante della vita politica per il Comune. E' mancato all'età di 82 anni, compiuti da poco, Franco Canese ex dipendente della Termomeccanica militante fino all'ultimo respiro del partito socialista.

Nel territorio lo ricordano in molti come un maestro di politica e un attento ascoltatore dei cittadini. Fu assessore e consigliere comunale a Porto Venere tra gli anni Ottanta e Novanta. Diffusa sui social la notizia della sua morte in molti hanno voluto esprimere profondo cordoglio per la sua dipartita. In molti lo ricordano, nel corso dei suoi mandati, come un uomo molto attento alle tematiche della raccolta differenziata e per il decoro urbano.