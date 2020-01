Micio sparisce da Lerici prima di Natale, ritrovato a Pontremoli

Il gattino Yuki, le cui foto sono tamburellate su Facebook per tutte le feste, è stato ritrovato in questi giorni.

Golfo dei Poeti - Festività natalizie con il magone per la lericina Daniela, che il 23 dicembre ha perso le tracce del suo gattino Yuki, nove mesi, abituando a gironzolare in zona Venere Azzurra ma sempre tornato regolarmente a casa. Ma la storia, finalmente, il 5 gennaio ha trovato il suo lieto fine, visto che il bel micio biancorossiccio è stato ritrovato in quel di Pontremoli. E va bene che gli animali, quando vogliono, si fanno dei gran bei viaggetti, ma è difficile pensare che il piccolo abbia percorso oltre quaranta chilometri spostandosi dal Golfo al cuore della Lunigiana. Il sospetto di Daniela è che quindi qualcuno abbia pensato bene di prenderlo con sé, magari in assoluta buonafede, circostanza che potrebbe essere suffragata dal fatto che Yuki è stato ritrovato con un collarino azzurro che non portava quando è sparito da Lerici. “È stata preziosa la collaborazione di tutti i volontari e le associazioni che hanno fatto girare su social network il post con le foto – racconta Daniela -. Chi lo ha riconosciuto ha contattato mia nipote a Bologna”. Tra le varie realtà che hanno dato una mano, i volontari del Canile di Gruppoli-Mulazzo e i gruppi La Spezia adozioni, Brisky vuole che torni a casa e Lericini nel mondo. “Yuki adesso è un po' spaesato e intimorito ma spero che nel suo habitat si riprenda presto. È un micio buonissimo e qui alla Venere Azzurra lo conoscono tutti. Lui ama andare in spiaggia, anche d'estate con la confusione”. Che dire... bentornato.