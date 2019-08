Mezzo da lavoro crolla sulla strada, urtato un camper

Golfo dei Poeti - E' andata davvero bene stamani a Lerici. E un paio di camperisti devono proprio mandare un cesto di prodotti tipici al loro santo in Paradiso. I fatti: verso le 10.30, per cause in corso di verifica, un mezzo da lavoro impegnato in un cantiere privato è rovinosamente finito in Via Matteotti - la trafficata arteria che porta da Bellavista al bivio per Tellaro e al paese di Lerici - da una stradina soprastante, dov'era impegnato in un cantiere privato. A bordo del mezzo non c'era il conducente. Il pesante veicolo ha urtato un camper che procedeva su Via Matteotti, danneggiandolo, ma fortunatamente gli occupanti sono rimasti illesi.

La strada, ora riaperta, è stata comprensibilmente chiusa per oltre tre ore non senza qualche affanno per la viabilità del territorio comunale. I vigili del fuoco sono stati impegnati in una corposa operazione di sgombero e bonifica da olio e detriti.