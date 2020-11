Merce abusiva sul lungomare, in tre devono pagare 15mila euro

Golfo dei Poeti - Devono pagare ognuno 5.164 euro di multa per la vendita abusiva di merce a Lerici, ma fin qui non hanno saldato. E ora, a mesi dalla sanzione e dalla confisca della merce (che, posta sotto sequestro, sarà distrutta), la Municipale di Lerici ha emesso ingiunzione di pagamento nei confronti delle tre persone in questione, invitandole a pagare la pesante multa. Si tratta di due donne, una originaria del Senegal, l'altra della Romania, colte quest'estate dai carabinieri mentre vendevano abusivamente, e di un giovane originario del Bangladesh, pizzicato nelle medesime condizioni lo scorso marzo. Teatro dello smercio irregolare, il lungomare lericino e santerenzino.