Marijuana in casa, denunciati per spaccio tre giovani

Golfo dei Poeti - Trentadue grammi di marijuana, banconote e sei telefoni. Tutto materiale trovato in una casa e che ha fatto scattare nei confronti di tre giovani, sotto i trent'anni, una denuncia per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri di Lerici. Si tratta della conclusione di un'indagine mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

A finire nei guai sono un 29enne lericino, un 27enne di Ameglia e una ragazza 28enne spezzina, già noti alle forze dell’Ordine. A seguito di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno rinvenuto in loro possesso un totale di 32,20 grammi di marijuana, oltre a 50 euro in banconote e 6 telefoni. La droga, del valore di circa 300 euro, è stata sequestrata, così come il denaro e gli apparecchi telefonici. I tre sono quindi stati denunciati.