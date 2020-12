Macchine danneggiate a Lerici, nei guai un giovane marocchino

Golfo dei Poeti - Due settimane fa, a Lerici, i proprietari di alcune autovetture parcheggiate a bordo strada avevano avuto la spiacevole sorpresa di trovarle danneggiate da varie ammaccature. A causare i danni era stata una Polo, abbandonata a breve distanza, il cui conducente si era però dileguato a piedi. Da successivi accertamenti, il mezzo era inoltre risultato rubato: il proprietario, un cittadino marocchino, ne aveva infatti denunciato il furto.

I proprietari dei veicoli danneggiati, dopo la brutta sorpresa avuta al mattino, avevano chiamato il 112 e si erano poi recati presso la Stazione Carabinieri di Lerici, formalizzando una denuncia contro ignoti, forse con poche speranze che servisse ad altro se non agli adempimenti assicurativi.

Ricevute le denunce ed effettuato un sopralluogo sul posto, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che ha consentito di arrivare a individuare il responsabile del fatto, i cui movimenti erano rimasti registrati dalle telecamere di sorveglianza. Una volta identificato, il soggetto, risultato essere un 25enne marocchino residente in zona, è stato denunciato, oltre che per danneggiamento aggravato, anche per il furto della macchina e per guida senza patente: è emerso infatti che non l’avesse mai conseguita, particolare che non gli aveva impedito di impossessarsi della macchina del connazionale senza il suo permesso e guidarla per le vie cittadine.