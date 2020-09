Golfo dei Poeti - Lutto a Lerici per la prematura scomparsa di Vittorio Baudone. Aveva compiuto 67 anni la scorsa primavera. Sportivo, abile e appassionato fotografo, era socio della Società marittima di mutuo soccorso. "Vittorio era un socio attivissimo della società. Grazie per tutto quello che hai dato a Lerici e alla Marittima. Una grande perdita di una persona per bene, di un amico", il ricordo della Marittima.