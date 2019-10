Lungomare Lerici chiuso al traffico sino al 15 novembre

Golfo dei Poeti - Da domani, giovedì 24 ottobre, fino a venerdì 15 novembre - sabato e festivi esclusi -, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17 il lungomare, nella zona circostante lo stabilimento balneare Lido, sarà chiuso al traffico. La chiusura della strada è necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza del versante a monte della strada stessa. In caso di necessità il transito pedonale sarà deviato all’interno dello stabilimento balneare. Al di fuori degli orari di chiusura sarà istituito il senso unico alternato, regolato da un semaforo. Cambia, naturalmente non il sabato e nei festivi, anche il servizio Atc con le seguenti modifiche:



Mezzi in direzione Lerici:

LINEA L: regolare sino a San Terenzo quindi via della Vittoria - Via Gozzano - Bagnola - Galleria Primacina – Lerici Comune (effettua doppio giro) e al ritorno a Lerici Comune effettua capolinea.



LINEA S: regolare sino a San Terenzo quindi via della Vittoria - Via Gozzano - Bagnola - Galleria Primacina - Lerici Comune e regolare.



Mezzi in direzione Muggiano:

LINEA L: Lerici Comune - Rotonda Primacina – Bagnola – Via Gozzano – San Terenzo Mare – Via della Vittoria e regolare.



LINEA S: transita per Lerici Comune effettua galleria Primacina Bagnola – Via Gozzano e regolare. Non transita per San Terenzo mare