Lite sul confine a Solaro, il Comune chiama il geometra

Golfo dei Poeti - Diatribe di confine in quel di Solaro, frazione di Lerici. Sono sorti infatti contrasti tra il Circolo Arci, che sorge su terreno dato in locazione del Comune, e i proprietari di un terreno confinante. Pomo della discordia il deposito sul confine di residue vegetali frutto di potatura degli olivi e sfalcio d'erba. In fumo i tentativi di mediazione, tant'è che i rapporti di vicinato sono peggiorati. Il Comune, proprietario del terreno su cui opera l'Arci, ha deciso di intervenire affidando al geometra Francesco Fico le operazioni topografiche del caso, per confermare o eventualmente correggere la linea di confine tra i due feudi.