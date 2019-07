Liquami in mare, stop alla balneazione all'Olivo

Golfo dei Poeti - Scatta – anzi torna - il divieto di balneazione a Porto Venere nelle spiagge Olivo Ponte Ferrari e II Traversa Olivo, che comprendono gli stabilimenti balneari Sporting Beach e Le Terrazze di Porto Venere. Lo detta l'ordinanza siglata in queste ore dal sindaco Matteo Cozzani in seguito alla segnalazione, da parte di alcuni cittadini, di sversamenti di liquami in mare nella zona di Via dell'Olivo all'altezza del numero civico 385. Il sopralluogo della Polizia municipale seguito alla segnalazione ha confermato il problema. Intervenuta anche Acam per porre rimedio alla situazione.



Il provvedimento del primo cittadino si è reso necessario perché “l'evento potrebbe aver causato la perdita temporanea dei requisiti necessari per la balneabilità” dei tratti di spiaggia prima menzionati. Opportuno quindi “interdire temporaneamente la balneazione sino al completamento dei lavori di sostituzione del tratto di condotta occlusa e di un ulteriore campionamento specifico”. L'ordinanza è quindi un necessario provvedimento adottato in via d'urgenza per prevenire ogni possibile fonte di pericolo per i bagnanti.