Lesione sul muro, chiusa la Scalinata Madì

La segnalazione di un cittadino, il sopralluogo, infine l'ordinanza.

Golfo dei Poeti - La scalinata che conduce da Calata Mazzini al castello di Lerici è pericolosa. Per questo la caratteristica salita a gradini intitolata alla Madrì, la leggendaria castellana lericina, è ora interdetta. A chiuderla, una regolare ordinanza siglata dal Comandante della Polizia municipale Lorena Severgnini. La decisione è scattata in seguito alla relazione dell'ingegner Carpenieri dell'Ufficio tecnico, in cui si accerta “lo stato di pericolosità della Scalinata Madì dovuta a una lesione di grandi dimensioni sul muro di contenimento di Piazza San Giorgio”, cioè la piazzetta del castello. Il sopralluogo e la conseguente relazione, risalenti al 4 maggio, sono scattati in seguito alla segnalazione di un cittadino.



Ritenendo la sussistenza del “pericolo per l'incolumità pubblica” e ravvisando la “necessità e l'urgenza” di intervenire a tutela delle persone, Palazzo civico ha quindi provveduto alla chiusura fino al ripristino di idonee condizioni di sicurezza. L'interdizione è segnalata e gli agenti sono pronti a farla rispettare. Gli amanti della scarpinata dovranno quindi ripiegare sull'ascensore che, dal tunnel che dà su Calata Mazzini, porta al maniero monumentale. Un provvedimento, quello che ha serrato la Scalinata Madì, che arriva in una fase di attenzione ancora più elevata sulla situazione del patrimonio comunale visti i recenti tragici fatti di Pugliola.