Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che lunedì 27 maggio, dalle ore 21 alle 3 del mattino, sarà interdetto il traffico per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate e per gli autobus di linea in via Roma, dall'incrocio con via Gerini, e in via Petriccioli per urgenti lavori di sostituzione di un tombino.