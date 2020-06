Golfo dei Poeti - Tristezza a Lerici per la prematura scomparsa nelle scorse ore di Luisito, volto noto in paese, uomo di mare, conosciutissimo anche per aver svolto a lungo il mestiere di barcaiolo nella rada lericina. Un vero 'personaggio' che se ne va per sempre. E stamani si assommano sui social network commossi messaggi di commiato.