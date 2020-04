Lerici saluta Barcain, il poeta che conosceva la miniera

Golfo dei Poeti - Cordoglio a Lerici per la scomparsa di Graziano Antognetti 'Barcain', 90 anni, una vera istituzione del territorio, in particolare della sua frazione, La Serra. Un passato di minatore in Belgio e di dipendente comunale, Antognetti era appassionato e apprezzato poeta e dicitore, dote che, tra le varie occasioni, soleva mettere in mostra nell'ambito delle rappresentazioni della compagnia teatrale serrese A Sembiada. Proprio come era in programma per il prossimo 30 maggio in occasione di Io, Alfredo e Valentina all'Astoria. “Un poeta originale e sincero, oltre che un uomo ricco di valori e profondamente legato al suo territorio. Mancherai a tutti Barcain”, lo ha ricordato il sindaco Leonardo Paoletti. “Ci ha lasciato il nostro illustre concittadino e socio Graziano Antognetti Barcain. Che la terra ti sia lieve”, il ricordo del circolo Arci della Serra.