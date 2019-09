Lerici piange l'ex sindaco Di Sibio: "Umanità, capacità e ironia"

Golfo dei Poeti - Cordoglio a Lerici per la scomparsa del dottor Pietro Di Sibio, già sindaco e assessore, storico esponente del Partito repubblicano. Si è spento nelle scorse ore a 89 anni. “Ho iniziato a fare politica nel 1992 candidandomi nella lista da lui voluta e guidata. Sono entrato in consiglio comunale nel 1993 occupando il seggio da lui lasciato libero per occupare quello di consigliere provinciale. Mancherà come uomo, medico e politico. Ho ancora gli appunti dei suoi consigli e l'entusiasmo che naturalmente con la sua grande ironia sapeva infondere”, lo ricorda il primo cittadino Leonardo Paoletti. “Aveva grandi doti umane, politiche e amministrative nonché determinazione, pacatezza e alto senso della democrazia. Un esempio per una politica che oggi troppo spesso preferisce le offese al confronto”, le parole dell'ex sindaco Emanuele Fresco, che ha avuto Di Sibio sia come sfidante per la carica di sindaco, sia come assessore ai Servizi sociali nel suo secondo mandato.



“Importante, per chi resta, è ciò che si è lasciato. E Pietro di Sibio ha lasciato soltanto piacevoli pensieri, umanità, professionalità e politica onesta. Era gradevole incontrarlo in paese, chino sotto il fumo delle amate sigarette, che s’intratteneva a parlare di ogni argomento con una logica sincerità disarmante. Noi abbiamo anche avuto il piacere di vivere accanto a lui l’esperienza di una stagione politica, certo circoscritta nel territorio, ma pagante in termini d’idee e d’ideali. Ogni volta che ci si imbarcava in una nuova avventura, Pietro era in prima linea con l’entusiasmo di un ragazzo e l’incapacità di trincerarsi dietro una bandiera. Non esistevano schieramenti per ‘il dottore’, quando la causa appariva sana. Guardare in faccia la realtà senza lasciarsi tentare dalle chimere era una sua prerogativa: ogni volta che si alzava e prendeva la parola, regalava a noi, giovani consiglieri comunali, ampi argomenti su cui riflettere e preziosi insegnamenti. Pietro è andato via e mancherà la fiducia che sapeva infondere ai suoi pazienti, alla vita del nostro paese e alla politica lericina. Persone come lui sono rare da incontrare e, quando le si incontra, bisogna farne tesoro. Fai buon viaggio, dottore”, questo il toccante ricordo dello scrittore Marco Buticchi, dell'ex assessore Marco Pagano e del presidente del Parco Pietro Tedechi, tutti ex consiglieri comunali lericini.