Golfo dei Poeti - Cordoglio a Lerici per la scomparsa di Francesco Pelillo. Classe 1947, origini modenesi, a lungo grafico pubblicitario per marchi di rilievo nazionale. Attivista del gruppo Cinque stelle lericino, la comunità lo ricorda per la sua cultura, l'amore per la natura, il piacere nel dibattere. Lascia la moglie, le figlie e i nipoti. Le esequie si terranno in forma privata a Modena.