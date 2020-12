Golfo dei Poeti - Cordoglio a Lerici per la scomparsa di Enrico Manfredi, storico socio della Società marittima di mutuo soccorso. Grande appassionato di moto e naturalmente di mare. Appena si è diffusa la notizia, sulle piazze social - in particolare nel partecipato gruppo 'Lericini nel mondo' -, in tanti hanno voluto ricordarne garbo e gentilezza. L'ultimo saluto lunedì alle 15.00 a Lerici.