Lerici piange Agostino Tonarelli, una vita di impegno

Golfo dei Poeti - Lerici piange Agostino Tonarelli, lericino fuori porta, residente a Pescarolo e Uniti, in provincia di Cremona. Aveva 67 anni, era nato a Buenos Aires, lascia la moglie e la figlia. Una vita, la sua, ricca di dedizione sociale e volontriato, nonché di prezioso lavoro nel terzo settore. Tra le cariche ricoperte, quella di presidente dell'Auser provinciale cremonese. Nel 2019 si era candidato a sindaco del comune in cui risiedeva. Sui social network in tanti in queste ore lo stanno ricordando con commozione; innumerevoli i messaggi di sincero cordoglio, digitati sia dalla Liguria di levante, sia dalla Lombardi. Domenica 28 Febbraio alle ore 11.45 si terrà nella Chiesa di San Francesco a Lerici una funzione religiosa in suo ricordo.