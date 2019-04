Lerici: la pioggia insidia il pianterreno, alunni pranzano in classe

Golfo dei Poeti - Giornata all'insegna del maltempo anche per Lerici e il suo vasto territorio comunale. Il sindaco Leonardo Paoletti informa che la situazione "è sotto controllo e i disagi in via di risoluzione. Non sono mancati gli allagamenti, in genere di modesta entità". Gonfio d'acqua invece il collegamento tra parcheggio della Vallata e spiaggia della Venere Azzurra, che in mattinata è stato chiuso, ma che poi - risolto l'effetto piscina - è stato riaperto e reso praticabile. L'abbondante acqua piovana ha toccato i pianterreni di alcune scuole: i bambini dell'asilo di San Terenzo sono stati precauzionalmente trasferiti al primo piano, e quelli della scuola Fiori e del plesso di Pugliola hanno pranzato in classe visto che l'acqua insidiava gli spazi della mensa.