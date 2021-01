Golfo dei Poeti - Fuga di gas a Lerici, nella centrale via Cavour. "Sono in corso i lavori urgenti, da parte di Italgas, per la riparazione del guasto. Il transito è consentito ma si consiglia percorso alternativo. I lavori si protrarranno per la serata", informa il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo.