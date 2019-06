Golfo dei Poeti - Intervento di lavaggio e pulizia in vista per la galleria di Primacina a Lerici, vale a dire il tunnel che collega il paese con l'area alla sommità del parcheggio della Vallata. I lavori saranno effettuati martedì 25 e mercoledì 26 giugno. Per questa ragione, in tali giorni, dalle 8.30 alle 17.30 la galleria sarà percorribile soltanto a senso unico in direzione mare-monti.